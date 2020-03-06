Кубок Гагарина. «Спартак» впервые в сезоне обыграл «Динамо»

06.03.2020, 23:06, Новости дня

В Москве завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между столичными "Спартаком" и "Динамо". Красно-белые на своей площадке добились победы в овертайме со счетом 5:4, впервые взяв верх над бело-голубыми в нынешнем сезоне.

Уже к пятой минуте первого периода динамовцы забросили три безответные шайбы в ворота хозяев льда. У гостей отличились Игорь Полыгалов, Кирилл Лямин и Иван Муранов. После второго гола на последнем рубеже красно-белых вместо Юлия Гудачека появился Никита Беспалов.

Спартаковцы до перерыва отыграли две шайбы усилиями Ильи Зубова и Артема Федорова. В середине второго периода Александр Хохлачев сравнял счет в матче. Но динамовцам понадобилось чуть больше минуты, чтобы вновь выйти вперед: точный бросок удался Михалу Чайковски.

И все же команда Олега Знарка смогла перевести игру в овертайм. На 58-й минуте Патрик Херсли в большинстве удачно подправил шайбу в ворота Ивана Бочарова.

Впервые в этой серии все решалось в овертайме. И здесь удача улыбнулась красно-белым: Михаил Котляровский на 76-й минуте матча забросил победную шайбу.

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Динамо". Четвертая игра пройдет на арене "Спартака" 8 марта.