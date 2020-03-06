Российский фигурист Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров
06.03.2020, 23:06, Новости дня
Российский фигурист Андрей Мозалев принес РФ золото чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине. По сумме короткой и произвольной программ 16-летний спортсмен набрал 245,09 балла и занял первое место.
Его соотечественник Петр Гуменник завоевал бронзовую медаль. В его активе 231,12 балла. Второе место занял японский фигурист Юма Кагияма (231,75).
Еще один представитель РФ Илья Яблоков замкнул десятку сильнейших, набрав 206,16 балла.
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