Кудрин назвал сроки оценки ущерба мировой экономике от коронавируса

06.03.2020, 23:00, Новости дня

Реальный ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить не раньше, чем через один-два месяца, пока замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта. При этом рост российской экономики от коронавируса может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин заявил, что уже неоднократно говорил – «влияние на экономику от распространения коронавируса будет», но «пока мы можем говорить о предварительных данных», передает РИА «Новости».

«Потенциал снижения российской экономики в связи с коронавирусом (в 2020 году) – 0,1-0,2, процентного пункта, но это предварительно», – добавил он.

Кроме того, ситуация с распространение коронавируса ставит в сложное положение целый ряд отраслей: «Я помню кризис 2008 года, он был, конечно, с другими причинам связан, но тогда целый ряд отраслей потребовали поддержки на этот сложный период, потому что объем услуг, закупок или продаж в каких-то отраслях упал в два раза. Конечно, это ставит в сложное положение многие предприятия соответствующих отраслей. Я думаю, такого рода дополнительные меры поддержки – они могли бы быть».

По его словам, речь не идет о прямых компенсациях.

«В данном случае (подразумевается) возможность продолжить работу, то есть выполнять заказ, но, возможно, этот заказ будет сгенерирован государством, и это не чистая компенсация, это выполнение заказа, но для других может быть отраслей и нужд государства. Такое возможно, такие стимулирующие меры, фискальный стимул может быть стоить увеличить», – полагает Кудрин.

При этом глава Счетной палаты отметил, что в первую очередь государство должно предпринимать шаги по нераспространению вируса.

Он также обратил внимание, что на поддержание спроса в РФ окажет влияние пакет социальных доплат, с инициативой о которых президент выступил в послании Федеральному собранию.

«В этом смысле, это скорее, будет работать на улучшение конъюнктуры», – уверен Кудрин.

Ранее Кудрин заявлял, что влияние распространения коронавируса на мировую экономику будут гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса.