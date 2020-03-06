ЕС потребовал от Турции выполнять соглашение по миграции

06.03.2020, 23:00, Новости дня

Евросоюз ожидает от Турции полного выполнения соглашения по борьбе с миграционным кризисом, которое было заключено Брюсселем и Анкарой в марте 2016 года, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Совет напоминает, что он ожидает от Турции полного выполнения совместного соглашения от 2016 года в отношении всех государств-членов», – передает ТАСС текст заявления.

Подчеркивается, что от сотрудничества по миграционному вопросу выиграют как ЕС, так и сама Турция.

Также в заявлении сказано, что Евросоюз выделяет дополнительно 60 млн евро гуманитарной помощи для населения северо-западной Сирии.

Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.

Анкара приняла решение разместить на границе с Грецией 1 тыс. бойцов спецназа полиции, чтобы предотвращать попытки возврата мигрантов на турецкую территорию.



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