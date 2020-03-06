Эрдоган назвал сроки начала развертывания ЗРС С-400

06.03.2020, 23:00, Новости дня

Развертывание зенитных ракетных систем С-400 начнется в апреле, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он рассказал по возвращении из Москвы после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Они (ЗРС С-400) уже принадлежат нам. В апреле начнется их развертывание», – сообщил Эрдоган. 

Ранее Евросоюз призвал все стороны конфликта в Идлибе немедленно выполнить условия перемирия.

В пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.



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