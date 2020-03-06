Путин посетил детскую поликлинику в Иваново

06.03.2020, 23:00, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин посетил детскую поликлинику № 6 в Иваново. Там глава государства осмотрел несколько врачебных кабинетов, в том числе процедурный, офтальмологический и терапевтический.

Главврач поликлиники Александр Кукушкин рассказал президенту о работе медицинского учреждения, передает ТАСС.

Поликлиника открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, в ней обслуживается около 11,5 тыс. детей, также к ней прикреплены 70 образовательных учреждений.

Запись на прием к врачам организована через контакт-центр и сайт госуслуг, разделены потоки здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, а также доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, внедрена медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медицинских сестер.

В пятницу Путин с рабочим визитом прибыл в Ивановскую область.



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