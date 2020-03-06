Mastercard закрыла два офиса из-за заражения сотрудника коронавирусом

06.03.2020, 23:00, Новости дня

Американская финансовая корпорация Mastercard закрыла два офиса из-за заражения сотрудника коронавирусом нового типа, сообщили представители компании Bloomberg.

Один из офисов находится в бразильском городе Сан-Паулу, второй – в американском штате Нью-Йорк. Сотрудник, о котором идет речь, работал в Бразилии и на этой неделе прибыл в штат Нью-Йорк, передает ТАСС.

«Хотя считается, что для большинства наших сотрудников, которые не вступали в тесный контакт с данным лицом, риск заражения является низким, мы оповестили их, чтобы они приняли необходимые меры для наблюдения за состоянием здоровья», – отметили в Mastercard.

Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай, где вирус обнаружен у 80,7 тыс. человек. По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.



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