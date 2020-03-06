В Швеции задержаны двое россиян, подозреваемых в нападении на чеченского блогера

06.03.2020, 22:57, Новости дня

Власти Швеции задержали в пятницу двоих граждан России, подозреваемых в попытке убийства известного блогера и критика правительства Чеченской республики.

Тумсо Абдурахманов, покинувший Россию несколько лет назад, заявил о том, что 26 февраля на его жизнь было совершено покушение. Инцидент произошел в шведском городе Гавле, нападавший был вооружен молотком, Абдурахманову удалось отбиться, сообщила прокурор Тереза Стенссон.

Это нападение стало уже третьей по счету атакой в феврале на критиков чеченского лидера Рамзана Кадырова. До этого во Франции был убит блогер Имран Алиев, а в Грозном было совершено нападение на журналистку Елену Милашину.

Абдурахманов сразу после нападения вышел в прямой эфир в соцсетях, направив камеру телефона на окровавленного мужчину, лежавшего на полу, спрашивая его: «Кто тебя послал? Откуда ты?»

Нападавший ответил, что он приехал из Москвы, добавив, что «они» (вероятно, заказчики нападения) удерживают у себя его мать.

В воскресенье правоохранительные органы задержали 29-летнего гражданина России по подозрению в попытке убийства. В пятницу также была задержана подозреваемая в пособничестве – 30-летняя женщина, приехавшая в Швецию из России.

Абдурахманов часто критиковал в соцсетях Кадырова за репрессии в отношении его оппонентов.

Бывший инженер «Электросвязи» Чеченской Республики, Абдурахманов сбежал из России после конфликта с режимом Кадырова.

В ноябре 2015 года Абдурахманова похитили помощники одного из родственников Рамзана Кадырова после того, как его машина случайно блокировала проезд кортежа родственника чеченского лидера, пишет «КоммерсантЪ».

Связаться с самим блогером агентству Reuters не удалось.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе попытался преуменьшить инцидент с Абдурахмановым и другие нападения на критиков Кадырова, сказав: «Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаем, что это важное событие для российской повестки».

Первой об инциденте сообщила чеченская правозащитная группа.



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