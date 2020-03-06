Новый премьер-министр Украины не исключил возможности для поставок воды в Крым

06.03.2020, 22:57, Новости дня

КИЕВ – Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым при необходимости Украина может поставлять цистернами для хозяйственных нужд украинцам. Об этом он сказал 6 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам (в оккупированный Крым – Укринформ) воду для хозяйственных нужд, для питья – хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить, это наш долг перед украинцами, поэтому это важно», – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым для промышленных и военных объектов: «восклицательный знак, и на этом ставим точку». В эфире одного из украинских телеканалов в ночь на 6 марта глава правительства Украины высказал свою точку зрения относительно возможности поставок воды в Крым.

Позже, на своей странице в Фейсбуке 6 марта он уточнил, что «позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины».

Меджлис об «ударе в спину»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подверг резкой критике слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности снабжения Крыма водой.

«Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству», – подчеркивается в заявлении.

Он считает, что «абсолютно недопустимо» прикрываться подобными заявлениями для «инициатив» якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму.

«На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа», – отмечает Рефат Чубаров.

Как сообщает Крым.Реалии Украинской службы «Радио Свобода», Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма. До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После 2014 поставки воды на полуостров прекратили. Российские власти полуострова пообещали обеспечить полуостров питьевой и технической водой до 2025 года.

В преддверии Нормандской встречи

Политолог Александр Харебин считает, что в ближайший месяц общество получит ответ на вопрос о реальных намерениях украинской властной команды о «мире с Россией», включая экономическую цену и политическую составляющую этого «мира».

«С учетом приближающейся даты возможной встречи в Берлине в рамках Нормандского формата, а также особенностям формирования нового Кабинета министров и роли в этих двух процессах Андрея Ермака, можно уверенно сказать, что вопрос поставок воды в Крым находится в фокусе внимания именно главы офиса президента. При этом хочу напомнить, что во время осеннего телемарафона президент Зеленский совершенно четко высказался на эту тему: вода в Крым только после деоккупации», – говорит Александр Харебин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он не исключает, что возможное «методичное навязывание» общественному мнению тем, связанных с поставкой воды в Крым, является не только плохо скрываемым способом спрятать экономические и политические аспекты такой сделки с Россией.

«Впрочем, есть еще третий вариант: новая политическая «элита» страны – совершеннейшие дети в коммуникациях, которые говорят не думая, не понимая и не оценивая политических последствий и экономического веса своих слов», – сказал Александр Харебин.

По словам политолога, нельзя исключать, что слова нового премьер-министр Украины, который должен быть полностью аполитичной фигурой, – это тестирование реакции общества на начало полномасштабного примирения и возобновления экономического сотрудничества с РФ продолжается.

Вода, как экономика отношений

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что тема воды в Крым актуализирует «крымский вопрос», который в 2020 году может вернуться в политическую повестку дня официального Киева.

«Думаю, что Украина в этом году будет активно использовать тему Крыма как инструмент давления на Россию в рамках даже минского переговорного процесса. Не в плане обмена Крыма на Донбасс, а для достижения уступок в части контроля на Донбассе или условий проведения выборов. Такая стратегия действительно возможна», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, он отмечает, что подача днепровской воды в Крым из политического вопроса, может перейти в разряд экономических тем в отношениях между Украиной и Россией.

«Новый премьер-министр может стать украинским Иванишвили, который, как в Грузии после войны 2008 года, нормализирует и прагматизирует украинские и российские отношения. Тему «вода для Крыма» нужно рассматривать шире в контексте экономических отношений. Мы подписали соглашение о транзите газа с Россией, можно вести переговоры о доступе украинских товаров и услуг к российскому рынку, о транзите в Центральную Азию», – подчеркивает Руслан Бортник.

Политолог считает, что Украина имеет альтернативу – заимствовать средства на Западе для развития экономики, однако восточный рынок стран СНГ более привычен для украинских товаров.

«Вода в Крым – это ведь платная услуга. И ее можно использовать в качестве аргумента для экономических отношений с Россией там, где это возможно, не поступаясь национальными интересами, в том числе и другими независимыми государствами бывшего Союза», – подчеркивает Руслан Бортник.

Он также считает, что премьер-министр Украины мог вступить в дискуссию по воде для Крыма, поскольку его вынудили, «загнали в определенную политическую нишу».

«Чтобы он сказал – да, воду можно поставлять, и тогда националисты сказали бы, что он не патриот», – считает Руслан Бортник.

Вода для Крыма – «красная линия» для политиков

Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности поставок воды на аннексированный полуостров вызвали критику у представителей крымскотатарского народа, а также ряда экспертов.

Политолог Александр Палий в Фейсбуке на странице Дениса Шмыгаля пишет, что «"зеленых" всегда "неправильно понимают"».

«Это потому что они пытаются одновременно изменить Украине и остаться популярными у украинского народа», – отмечает Александр Палий.

Политолог Анатолий Октисюк пишет в социальных сетях, что «вот уже и Шмыгаль хочет помочь российским оккупантам в Крыму».

Он подчеркивает, что «вода – это единственный инструмент деоккупации Крыма, это «красная линия», через которую нельзя переступать ни экспертам, ни политикам».