Мнение: Ночью Путин принял лидеров думских фракций

06.03.2020, 22:54, Разное

Оказывается, в ночь с 5 на 6 марта президент принял лидеров думских фракций.

Судя по времени на часах Путина – 00: 20 — , заполночь разговор бы в самом разгаре…

Говорили о поправках в Конституцию, которых, как рассказал Володин, было аж 387 штук. 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонено. 10 поправок испарились? (отсюда)

Путин сказал лидерам фракций: «У нас сейчас есть все возможности для реализации социально ориентированной государственной политики, основанной на потребностях наших граждан в повышении качества и уровня жизни».

Можно подумать, что старая Конституция не давала такой возможности, сильно мешала… Как плохому танцору мешают…

Так и живем…

Фотографии отсюда