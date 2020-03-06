Археологи обнаружили в Лондоне в выгребной яме XIV века редкие артефакты

06.03.2020, 22:37, Разное

Археологи рассказали о выгребной яме XIV века, найденной в Лондоне уже давно, но до сих пор не раскрывшей всех своих исторических секретов. По их словам, в ней были найдены многие редкие артефакты, представляющие научную ценность.

Сотрудники Музея Лондонской археологии в ходе исследования древнего помещения, находящегося на территории института искусств Курто, несколько раз за время своего существования менявшего назначение, нашли в нём немало любопытных вещей. Иногда это предметы быта и украшения, а порой и более узкоспециализированные артефакты. Например, из выгребной ямы XIV века им удалось извлечь кольцо с камнем, покрытое позолотой, глазурованную чашу и две вилки, одна из которой имеет два зубца и костяную ручку. Вероятно, считают исследователи, такой кухонный прибор использовали для употребления в пищу сладких деликатесов. Там же находилась металлическая шпора для верховой езды и чернильница из стекла, и самая ценная реликвия — средневековая плитка с изображением мифического существа. Он имел обычную голову, но также и хвост, похожий на лист. В средние века подобные предметы применялись в монастырях и дворцах, но, как все эти находки попали в это углубление, использующееся для отходов, специалисты пока не могут ответить.

Археологи уже выяснили, выгребная яма не всегда использовалась для сброса мусора. На каком-то этапе её переделали в погреб, а после в подвал. При этом рабочие сократили её глубину, уложив пол несколькими слоями кирпичей. Позже её дно выстилали слоем мела. Размеры же исследуемого объекта в объёме достигают 4,5 квадратных метров. Стены у неё метровой ширины, а вот глубина свыше четырёх.