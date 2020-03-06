Стас Барецкий заявил об участии с Little Big на «Евровидении»

06.03.2020, 22:37, Разное

Шоумен Стас Барецкий намерен отправиться на популярный песенный конкурс «Евровидение» вместе с рейв-группой Little Big. Известный артист собирается представить на международном мероприятии собственный номер.

Музыкант рассказал в СМИ, что в настоящее время он готовится к предстоящему выступлению. Артист заявил, что на сцене он появится в ванне, которая будет заранее наполнена сухим льдом. К данному решению Барецкий пришёл после трагического случая, имевшего место в одной из московских бань. На праздновании дня рождения известного блогера Екатерины Диденко три человека скончались в результате того, что бассейн заполнили слишком большим количеством сухого льда. В результате люди стали задыхаться из-за значительной концентрации углекислого газа.

Шоумен отметил, что он будет одет в костюм медведя. Далее, в ходе выступления, артист разденется и планирует очень удивить зрителей своим практически голым видом. По словам Стаса Барецкого, он уже обсуждал предлагаемый сценарий с фронтменом группы Little Big из Санкт-Петербурга. Вместе с тем, положительный ответ ещё не получен, пишет медиа-издание «Слово и Дело».