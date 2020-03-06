На теплоходе в Египте зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом

06.03.2020, 22:31, Новости дня

Минздрав Египта сообщил, что на борту речного теплохода, совершающего круиз по Нилу, выявлены случаи заражения коронавирусом.

На борту судна, движущегося из Асуана в Луксор, выявили 12 случаев заражения, сказали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Ахрам».

До этого в Египте официально было зарегистрировано только три случая заражения.

Ранее американский лайнер Grand Princess прекратил тур и направился в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, в экипаже судна оказались россияне.