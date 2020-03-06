Путин рассказал о своих прыжках с парашютом

06.03.2020, 22:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин посетил Ивановский парашютный завод и рассказал, как прыгал с парашютом во время спецподготовки.

«У нас необычное здесь посещение: вроде бы, абсолютно женский коллектив, практически женское производство, и в то же время напрямую связано с обороноспособностью», – заметил президент на встрече с общественностью Ивановской области, передает ТАСС. 

Путин поздравил женский коллектив завода с предстоящим 8 марта, а также признался, что ему было очень интересно посмотреть это производство, «как оно налажено, как это выглядит, как шагнуло вперед».

«Когда я это делал – прыгал [с парашютом] в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы», – отметил Путин. 

По его мнению, теперь производство парашютов «развивается очень быстро благодаря женщинам».

В 2019 году предприятие «Технодинамика» завершило сделку по приобретению Ивановского парашютного завода «Полет» и теперь намерена стать ключевым игроком на мировом рынке парашютостроения.

В марте 2017 года было анонсировано начало работ по созданию новой парашютной системы для ВДВ. Также сообщалось, что парашютные системы нового поколения появятся в ВДВ после 2020 года. 



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