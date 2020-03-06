Член совета по межнациональным отношениям решила принять участие в «Лидерах России»
06.03.2020, 22:31, Новости дня
Национальный вопрос не должен быть полем для политических спекуляций, а СМИ – рупором внешнего влияния, сообщила член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Маргарита Лянге, объявив о решении принять участие в «Лидерах России».
На своей странице в Facebook она напомнила, что больше 30 лет занимается межнациональной темой в СМИ, и более 10 лет – общественной работой.
«Убедившись, что многие проблемы несмотря на все усилия так и не удается решить только при помощи СМИ и НКО, я решила заняться еще и законотворчеством. Поэтому принимаю участие в конкурсе «Лидеры России. Политика», – отметила Ланге.
По ее словам, «национальный вопрос не должен быть полем для политических спекуляций, а СМИ – исключительно рупором разных групп влияния.
Она выразила надежду, что ей удастся изменить ситуацию так же, как «получались проекты в СМИ и НКО, которые многим казались нереальными».
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