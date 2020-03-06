Член совета по межнациональным отношениям решила принять участие в «Лидерах России»

06.03.2020, 22:31, Новости дня

Национальный вопрос не должен быть полем для политических спекуляций, а СМИ – рупором внешнего влияния, сообщила член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Маргарита Лянге, объявив о решении принять участие в «Лидерах России».

На своей странице в Facebook она напомнила, что больше 30 лет занимается межнациональной темой в СМИ, и более 10 лет – общественной работой.

«Убедившись, что многие проблемы несмотря на все усилия так и не удается решить только при помощи СМИ и НКО, я решила заняться еще и законотворчеством. Поэтому принимаю участие в конкурсе «Лидеры России. Политика», – отметила Ланге.

По ее словам, «национальный вопрос не должен быть полем для политических спекуляций, а СМИ – исключительно рупором разных групп влияния.

Она выразила надежду, что ей удастся изменить ситуацию так же, как «получались проекты в СМИ и НКО, которые многим казались нереальными».