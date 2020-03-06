Загоревшаяся в Химках школа бокса частично обрушилась

06.03.2020, 22:30, Новости дня

Произошло обрушение части здания школы бокса в подмосковных Химках, где ранее начался пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций», – приводит слова источника ТАСС.

К 22.05 возгорание удалось локализовать на площади 1500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло на втором этаже, пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. На месте происшествия работают 38 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Химках загорелась школа бокса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / С 2016 года украинцам выдали более 4,3 млн ID-карт –Госмиграционная служба

16.01 / Ирак не соглашался на возобновление операции против ИГИЛ

05.01 / В США 60 человек пострадали в масштабной аварии

19.01 / Володин оценил возможность возвращения в парламент РФ «остроты 90-х»

14.02 / Die Welt — идея Трампа «развернуть» НАТО на Ближний Восток не нравится немцам и прибалтам

14.01 / Сотрудница полиции в отпуске задержала трех воровок в Липецке

23.01 / Названы сроки утверждения порядка ввоза незарегистрированных лекарств

30.12 / Песков прокомментировал роль Путина в обмене пленными в Донбассе

28.02 / Гол и передача Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Чикаго»

24.01 / Трамп первым из действующих президентов примет участие в митинге противников абортов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика