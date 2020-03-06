Умеренное употребление алкоголя связали со снижением риска болезни Альцгеймера

06.03.2020, 22:30, Новости дня

Употребление алкоголя в умеренных количествах связано со снижением риска болезни Альцгеймера. У тех, кто регулярно немного выпивал, в головном мозге была ниже концентрация бета-амилоида – белка, который вызывает это заболевание. Новое исследование опубликовано в PLoS Medicine.

Корейские ученые обследовали 414 человек. Средний возраст участников был 71 год, ни у кого из них не было деменции или алкоголизма. Все они прошли магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографию головы для оценки количества бета-амилоида в головном мозге.

Участников исследования тщательно расспросили, как часто и в каких количествах они употребляли алкоголь в течение жизни.

У людей, которые выпивали умеренно, количество отложений бета-амилоида было на 66% меньше, чем у тех, кто не пил совсем. Такие результаты были обнаружены только у тех, кто умеренно пил в течение десятилетий, но не у тех, кто начал делать это недавно. Потребление алкоголя в количествах выше умеренного не демонстрировало защитного эффекта.

Под умеренным употреблением алкоголя ученые подразумевали 1-13 стандартных порций алкоголя в неделю. Одна стандартная порция – аналог 10 миллилитров чистого спирта. В пересчете на другие напитки это 360 миллилитров пива или 150 миллилитров вина или 15 миллилитров крепкого алкоголя.

Авторы исследования предостерегают, что это наблюдательное исследование, которое изучало состояние людей лишь в один определенный момент. Такое исследование не может указывать на причинно-следственную связь, то есть его результаты не говорят о том, что употребление алкоголя снижает риск болезни Альцгеймера.

Но соавтор исследования доктор Донг Юнг Ли (Dong Young Lee) из Сеульского национального университета, отметил, что «у людей без деменции, у которых нет алкогольной зависимости, умеренное потребление алкоголя кажется полезным, если рассматривать отдельно влияние на головной мозг».



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