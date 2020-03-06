Мнение: На трассе М-5 началось совместное российско-турецкое движение
06.03.2020, 22:18, Разное
Сегодня на трассе М-5 началось официльное движение российских и турецких военных. Еще вчера по трассе долбила турецкая артиллерия и дроны, но уже сегодня все мирно и культурно, почти как в Рожаве.
Главный вопрос, сколько продлиться очередной раз идиллии в отношениях с "другом Реджепом", так как есть серьезные вопросы по способности Турции выполнить отредактированную версию Сочинских соглашений связанную с вопросом дальнейшей судьбы банд Джулани и реальной работы трассы М-4 в условиях еще не созданной буферной зоны.
Так что нельзя исключать, что через некоторое время, все продолжится, но уже в несколько иной военно-политической ситуации.
UPD: Турки пишут, что в турецкой машине вывозили раненого турецкого солдата в сопровождении российских военных.
Стоит напомнить, что еще до всего этого, Россия помогала Турции поддерживать логистическую связь с обсервационными пунктами находящихся в тылу у Асада.
PS. Для тех, кто интересовался. Объяснения Эрдогана по поводу своих уступок в Москве:
1. Границы нашей страны стали более защищёнными от режима [Асада] и террористических атак.
2. Заложена основа для стабильности и нормализации в районе Идлиба.
3. Гарантирует безопасность наших солдат, которые там находятся.
4. Это важный шаг для защиты гражданских лиц [в Идлибе].
При этом Эрдоган скромно обошел вопрос своих требований к Асаду и Путину убрать войска за линию обсервационных пунктов и отойти к "Сочинской линии" 2018 года. Также опущен вопрос деблокады находящихся в тылу Асада обсервационных пунктов, что Эрдоган угрожал проделать силой.
Источник: Colonel Cassad
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