Мнение: На трассе М-5 началось совместное российско-турецкое движение

06.03.2020, 22:18, Разное

Сегодня на трассе М-5 началось официльное движение российских и турецких военных. Еще вчера по трассе долбила турецкая артиллерия и дроны, но уже сегодня все мирно и культурно, почти как в Рожаве.

Главный вопрос, сколько продлиться очередной раз идиллии в отношениях с "другом Реджепом", так как есть серьезные вопросы по способности Турции выполнить отредактированную версию Сочинских соглашений связанную с вопросом дальнейшей судьбы банд Джулани и реальной работы трассы М-4 в условиях еще не созданной буферной зоны.

Так что нельзя исключать, что через некоторое время, все продолжится, но уже в несколько иной военно-политической ситуации.

UPD: Турки пишут, что в турецкой машине вывозили раненого турецкого солдата в сопровождении российских военных.

Стоит напомнить, что еще до всего этого, Россия помогала Турции поддерживать логистическую связь с обсервационными пунктами находящихся в тылу у Асада.

PS. Для тех, кто интересовался. Объяснения Эрдогана по поводу своих уступок в Москве:

1. Границы нашей страны стали более защищёнными от режима [Асада] и террористических атак.

2. Заложена основа для стабильности и нормализации в районе Идлиба.

3. Гарантирует безопасность наших солдат, которые там находятся.

4. Это важный шаг для защиты гражданских лиц [в Идлибе].

При этом Эрдоган скромно обошел вопрос своих требований к Асаду и Путину убрать войска за линию обсервационных пунктов и отойти к "Сочинской линии" 2018 года. Также опущен вопрос деблокады находящихся в тылу Асада обсервационных пунктов, что Эрдоган угрожал проделать силой.