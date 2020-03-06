Прокуратура попросила смягчить сроки осужденным фигурантам дела «Сети»

06.03.2020, 22:14, Новости дня

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить сроки осужденным фигурантам дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Об этом пишет «7×7» со ссылкой на апелляционное представление прокурора, которое датировано 20 февраля. Адвокаты сообщили о его получении 6 марта.

«При назначении наказания по статье 205.4 [„Участие в террористическом сообществе“] Иванкину и Чернову судом нарушены нормы закона. Не признано в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию преступления и изобличение иных преступников», — говорится в представлении.

Суд, считает прокуратура, не учел, что во время предварительного следствия Иванкин и Чернов давали признательные показания.

Иванкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима, Чернова — к 14 годам.

По мнению прокуратуры, приговор подлежит пересмотру в двух моментах — в снижении сроков по статье за участие в террористическом сообществе Андрею Чернову и Максиму Иванкину и уточнении целей преступления по статье за сбыт наркотиков Михаилу Кулькову, Максиму Иванкину и Андрею Чернову.

Запрашивая сроки фигурантам 26 декабря прокурор действительно просил применить к Чернову и Иванкину смягчающие обстоятельства. Чернову он просил назначить 6,6 лет лишения свободы, а Иванкину — девять лет.

«Сеть» — признанная террористической организация, запрещена в России. Фигуранты дела «Сети» заявили, что в реальности такой организации не существовало.

 



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