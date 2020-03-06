Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

06.03.2020, 22:13, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Ираном в «целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции» на территории России.

Соответсвующее распоряжение вступит в силу с 7 марта.

«ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

При этом ограничение не затронет граждан государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, которые имеют вид на жительство в России.

Приостанавливается оформление и выдача рабочих, частных, учебных и туристических виз гражданам, находящимся либо проживающим на территории Ирана, а также в посольстве или консульстве России в этом государстве. Также вводится запрет на оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию граждан Ирана с любыми целями. Авиакомпании прекратят перевозку иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Ирана.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла границу на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Иран является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран по уровню распространения коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано более 4700 зараженных.

Напомним, что в России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса: пять в Москве, один — в Нижнем Новгороде (один из заразившихся коронавирусом в Москве уже выздоровел). Все заболевшие вернулись в страну из Италии. Посольство Италии в Москве ранее порекомендовало итальянцам не приезжать в Россию «при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа».

По последней информации, общее число инфицированных в мире превысило 100 тысяч человек.