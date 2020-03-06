Следовательница по особо важным делам заявила, что вымогала взятку у бизнесмена в €2 млн по указанию своего начальства

06.03.2020, 22:13, Новости дня

Бывшая следовательница по особо важным делам Мария Слезкина заявила, что требовала взятку у мурманского бизнесмена Юрия Тузова по указанию своего начальства. Об этом сообщает «Медиазона».

По данным адвокатов бизнесмена, Мария Слезкина написала два обращения на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки (последний на тот момент еще занимал эту должность), в которых сообщила, что взятку в €2 млн ее вынуждали брать ее непосредственные начальники — бывший глава ГУ СКР по Москве генерал Александр Дрыманов и двое офицеров из управления СК по Центральному округу Москвы.

Как отмечает «Медиазона» имена последних не разглашаются. Предположительно, они до сих пор работают в ведомстве.

В марте 2019 года находящуюся в международном розыске Слезкину заочно арестовали на 6 месяцев по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Мария Слезкина, занимающаяся расследованием уголовного дела бизнесмена Юрия Тузова, потребовала у обвиняемого €2 млн в обмен на изменение ему меры пресечения на домашний арест и непривлечение к уголовной ответственности его сына.

Соучастников преступления Слезкиной задержали, ей же удалось скрыться. Сейчас она находится в международном розыске.