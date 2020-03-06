Россияне оказались не готовы к женщине-президенту

06.03.2020, 22:12, Новости дня

Более двух третей граждан высказались против такой идеи.

Социологи из ВЦИОМ поинтересовались у россиян, хотят ли они видеть президентом страны женщину. Результаты оказались не в пользу российских женщин.

68%, а это более двух третей, высказались против такой идеи. Слабым утешением может служить то, что все-таки респонденты не прочь видеть представительниц прекрасного пола на важных политических постах.

Так, пост министра здравоохранения женщине доверили бы 69% респондентов. А вот лидером какой-либо партии или главой фракции в Госдуме только половина опрошенных (51%) называет «женским». По мнению россиян, наиболее подходящими качествами для женщина-политика обладают спикер Совета Федерации Валентна Матвиенко и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Примечательно, что лояльнее всех к приходу в политику женщин относится молодежь (от 18 до 24 лет), хоть и живущая в основном в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Количество тех, кто против женщин на посту президента, со времени последнего опроса, проведенного в 2016 году, увеличилось. Тогда даму за рулём страны не хотели видеть лишь 61%.

Эксперты назвали сразу несколько причин такого отторжения. Одна из них заключается в отсутствии в публичном поле ярких политиков из числа женщин, которые бы подходили под представление россиян о главе России.

Другая причина кроется в государственной политике, основанной на популяризации семейных, консервативных ценностей, в которых мужчине уделена ведущая роль. И наконец, в обществе еще сильны запросы на сильную власть с жесткой рукой. Как бы то ни было, но это объясняет, почему россияне не проголосовали в 2018 году на выборах президента за Ксению Собчак. А еще раньше в 2004 году россияне на выборах президента «продинамили» Ирину Хакамаду.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Из-за сообщения о «минировании» задержались 13 поездов. «Минером» оказался пьяный пассажир

17.02 / В ЛНР опровергли заявления Зеленского о числе удерживаемых лиц

08.02 / Глава Минздрава оценил ситуацию с врачебными ошибками

07.02 / Абэ ждут в Москве

25.02 / Блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке

11.02 / Приложение «Дія» за четыре дня сказали более 1 млн раз – Федоров

02.02 / В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

06.02 / СМИ сообщают, что Пристайко могут уволить. Министр заявил, что разговоров об этом с Зеленским не было

20.01 / Украина заняла 56 место в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

27.01 / Зеленский намерен в феврале подать свой законопроект о Бюро финансовых расследований – нардеп Монастырский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика