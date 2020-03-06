Россияне оказались не готовы к женщине-президенту

06.03.2020, 22:12, Новости дня

Более двух третей граждан высказались против такой идеи.

Социологи из ВЦИОМ поинтересовались у россиян, хотят ли они видеть президентом страны женщину. Результаты оказались не в пользу российских женщин.

68%, а это более двух третей, высказались против такой идеи. Слабым утешением может служить то, что все-таки респонденты не прочь видеть представительниц прекрасного пола на важных политических постах.

Так, пост министра здравоохранения женщине доверили бы 69% респондентов. А вот лидером какой-либо партии или главой фракции в Госдуме только половина опрошенных (51%) называет «женским». По мнению россиян, наиболее подходящими качествами для женщина-политика обладают спикер Совета Федерации Валентна Матвиенко и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Примечательно, что лояльнее всех к приходу в политику женщин относится молодежь (от 18 до 24 лет), хоть и живущая в основном в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Количество тех, кто против женщин на посту президента, со времени последнего опроса, проведенного в 2016 году, увеличилось. Тогда даму за рулём страны не хотели видеть лишь 61%.

Эксперты назвали сразу несколько причин такого отторжения. Одна из них заключается в отсутствии в публичном поле ярких политиков из числа женщин, которые бы подходили под представление россиян о главе России.

Другая причина кроется в государственной политике, основанной на популяризации семейных, консервативных ценностей, в которых мужчине уделена ведущая роль. И наконец, в обществе еще сильны запросы на сильную власть с жесткой рукой. Как бы то ни было, но это объясняет, почему россияне не проголосовали в 2018 году на выборах президента за Ксению Собчак. А еще раньше в 2004 году россияне на выборах президента «продинамили» Ирину Хакамаду.