Российских чиновников заставили купить лекарство за 20 млн рублей для больной девочки

06.03.2020, 22:12, Новости дня

Министерство будет обязано делать это до тех пор, пока препарат не отменит врач.

Челябинский суд обязал чиновников из Минздрава региона обеспечить лекарством девочку, больную редким заболеванием. Стоимость курса лечения таким препаратом составляет 20 миллионов рублей.

Председатель областного Минздрава просил отказать в удовлетворении иска, который подала мать девочки. Нежелание тратиться на лекарство он объяснял тем, что препарат не входит в льготный перечень лекарств, утверждённый российским правительством. О каком именно препарате идёт речь, не уточняется.

Однако суд встал на сторону матери. Теперь Минздрав Челябинской области должен бесплатно обеспечить ребёнка лекарственным препаратом в полном объёме. Министерство будет обязано делать это до тех пор, пока лекарство не отменит врач девочки.

По мнению врача-генетика Александра Курмышкина, при своевременном назначении препарата ребёнок с этим заболеванием сможет жить полноценной жизнью, получить профессию и найти работу. Впрочем, пока решение суда в законную силу ещё не вступило.

Развитие детского здравоохранения и снижение детской смертности входит в цели национального проекта «Здравоохранение», действующего с 2019 по 2024 год. Отдельным вопросом стоит доступность для россиян необходимых лекарств. С 1 марта 2020 года в Россию разрешили ввозить даже некоторые незарегистрированные в стране препараты, которые не имеют эффективных отечественных аналогов. Часть из этих лекарств закупят за счёт федерального бюджета.

Ранее российские биологи нашли лекарство от рака в черных муравьях.