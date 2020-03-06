«А возьмите меня». Россиянка попросила Путина взять ее замуж

06.03.2020, 22:12, Новости дня

Жительница Иваново озвучила необычную просьбу российскому лидеру.

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж. Это произошло во время общения российского лидера с горожанами после посещения поликлиники.

«А возьмите меня замуж», — прокричала россиянка.

По данным агентства, российский лидер был озадачен просьбой девушки. Они перекинулись парой фраз, после чего она поблагодарила президента.

Позже на встрече с представителями общественности Путин подтвердил, что в Иваново ему предложили вступить в брак.

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал он.

Озвучившая необычную просьбу россиянка выразила надежду, что Путин как-нибудь увидит ее фотографию, «а там есть и мой номер», заключила девушка.

Путина неоднократно спрашивали о том, планирует ли он жениться. В ходе ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2018 года он заявил, что когда-то «как порядочный человек» должен будет это сделать.

Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе. У них две дочери.



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