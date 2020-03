Рок истории — Vampire Weekend, Depeche Mode, The 1975 и другие

06.03.2020, 22:12, Разное

Vampire Weekend издали песни «Houston Dubai», «I Don’t Think Much About Her No More» и «Lord Ullin’s Daughter», которые ранее были доступны только на японском издании их альбома «Father of the Bride». Последняя, «Lord Ullin’s Daughter», представляет собой прочтение поэмы классического шотландского автора Томаса Кембелла в исполнении актера Джуда Лоу под аккомпанемент пианино. Музыкальное издание NME назвало альбом «Father of the Bride» «значительным переосмыслением творчества инди-группы, которое, безусловно, заслуживает доверия».



Getty

Depeche Mode выпустят фильм «SPiRiTS in the Forest», посвященный их мировому турне «Global Spirit Tour», которое прошло в 2017-2018 годах. Фильм, снятый Антоном Корбейном, основан на двух выступлениях группы в Берлине на стадионе Waldbühne. Как говорится в официальном пресс-релизе, «пытаясь переосмыслить саму концепцию музыкального документального фильма, давний соратник Depeche Mode Антон Корбейн сфокусировал свое повествование на шести крайне преданных поклонниках группы из разных мест земного шара». «SPiRiTS in the Forest» выйдет 27 марта, и будет состоять из двух дисков DVD c самим фильмом, и двух компакт-дисков, состоящих из аудиозаписей, сделанных во время концертов. Во время турне группа дала 115 концертов, которые посетили более трех млн человек. Depeche Mode, вместе с Nine Inch Nails и Уитни Хьюстон, будут введены в «Зал Славы Рок-Н-Ролла» в этом году.



Anton Corbijn

Green Day отменили свое турне по Азии из-за эпидемии коронавируса. Группа должна была выступить в Сингапуре, Бангкоке, Маниле, Тайпее, Гонг-Конге, Сеуле и Осаке в рамках турне «Hella Mega». «Мы знаем, что всем это неприятно, мы сами очень хотели увидеть вас всех, но мы просим сохранить эти билеты, поскольку новые даты концертов должны быть объявлены весьма скоро», — говорится в обращении группы. Недавно Билли Джо Армстронг рассказал о том, что планы снять художественный фильм по мотивам альбома Green Day «American Idiot» «были выброшены за ненадобностью».



Rich Fury/Getty Images

Мэтти Хили решил обратиться к тем, кто был недоволен переносом даты выхода нового альбома The 1975 «Notes On A Conditional Form». «Вы хотите, чтобы я был честным по отношению к вам, и я никогда не выпущу альбом, пока не буду полностью им доволен – даже если мы обещали, что он выйдет раньше. Люди любят рассуждать о датах, поклонниках, лейблах, но я всегда говорил, что ни одна из наших записей не будет издана, если работа над ней еще не закончена. Сейчас мы сделали все. И наш альбом выйдет тогда, когда это возможно. Мы продолжаем выпускать новые песни каждый месяц, но я понимаю ваше недовольство, потому что и я сам хочу, чтобы все произошло как можно быстрее. В конце концов, это не так уж и важно, такова жизнь, главное то, что мы сделали очень хорошую работу». Альбом должен выйти 24 апреля, ранее группа собиралась выпустить его 21 февраля.



Lorne Thomson/Redferns

Сразу несколько музыкальных клубов Великобритании посвятят один день творчеству группы Oasis. Dingwalls, расположенный в Лондоне, будет играть песни группы в течение четырех часов 13 марта с одиннадцати часов вечера и до трех часов утра. Далее то же самое произойдет в клубах Манчестера и Дублина. Ди-джеи клубов будут ставить в том числе и редкие записи группы, а также исполнять желания посетителей. «Мы делаем это для тех, кто любит музыку Oasis. Поскольку воссоединение группы маловероятно, мы надеемся, что наше мероприятие станет настоящим событием», — рассказал один из организаторов.



Getty

Павел Костенко