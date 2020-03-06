Продавщице по ошибке перечислили аванс на 2 млн рублей. И она тут же исчезла

06.03.2020, 22:11, Новости дня

В бухгалтерии произошла ошибка, но «миллионерша» посчитала, что проблем с законом из-за нее не возникнет.

Неожиданный «подарок» получила продавщица отдела молодежной и детской одежды московского ЦУМа. Бухгалтерия перечислила на ее банковскую карту аванс на 2 миллиона рублей.

Тут произошла явная ошибка, если учесть, что официальный оклад сотрудницы составляет 23 тысячи рублей в месяц. Так что увеличение зарплаты в 87 раз произошло по невнимательности бухгалтеров: к итоговой сумме приписали лишние нули.

Но, очевидно, продавщица расценила это по-своему. Сразу после того, как гражданкастала миллионершей, она тут же исчезла. Она просто не вернулась на работу и перестала отвечать на звонки и электронную почту.

Руководство магазина написало заявление в полицию с просьбой найти «озолотившуюся» работницу, вернуть деньги и возбудить уголовное дело по факту кражи.

В России человека, который не вернул добровольно деньги, можно обязать через суд сделать это, но для этого владельцам денег придется доказать, что это их ошибка. Во всяком случае жителю Североморска, которому банкомат выдал доллары, по ошибке загруженные туда инкассаторами, пришлось ответить перед судом.



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