Водонаева показала результаты лингвистической экспертизы поста о быдле

06.03.2020, 22:11, Новости дня

Ее провел доктор филологических наук.

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о результатах лингвистической экспертизы поста об абортах, в котором упоминалось слово «быдло» в отношении людей, которые заводят детей ради материнского капитала. Подробности экспертного заключения она обнародовала в Instagram.

Экспертизу провел доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий. «Судьи и сотрудники правоохранительных органов с максимальным уважением относятся к экспертизам и специалистам отсюда», — поделилась с подписчиками ведущая.

В выводах экспертизы сообщается, что в исследованном тексте отсутствуют признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе.

Кроме того, в заключении Осадчего отмечается, что в тексте Водонаевой нет признаков унижения человеческого достоинства и возбуждения вражды по тем же признакам. Выражения, которые содержат негативные оценки в отношении какой-либо национальной, религиозной, социальной группы в посте Водонаевой также отсутствуют.

В январе этого года Водонаева оказалась в центре скандала из-за нескольких Instagram-постов на темы выплат маткапитала, абортов и материнства. В частности, она написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег с этой выплаты. Водонаева также призвала не «рожать рабов этому государству». На записи ведущей пожаловались в правоохранительные органы, в результате чего полиция начала проверку по статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Высказывания ведущей осудили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие.



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