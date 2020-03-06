Доктор Мясников предложил людям не голодать и считать калории

06.03.2020, 22:07, Разное

Людям необходимо отказаться от голодания, начать правильно питаться, но при этом не злоупотребляя калориями. Такое заявление сделал врач-кардиолог Александр Мясников.
По словам медика, нужное каждому взрослому человеку число калорий на каждый день 1800. Голодать он не советует, а также слушать соответственные рекомендации из интернета. Мясников заметил, что прежние поколения не знали никаких представлений о том, что полезно для организма, чего нельзя сказать про их потомков, и случаи ожирения у них не были масштабным явлением, а скорее редкостью.

Ныне ситуация другая. В мире прогресса люди могут свободно узнать, как правильно питаться, какие продукты употреблять, но лишний вес наблюдается почти у 50% населения Земли. Врач уверен, что решить данную проблему с может желание есть здоровую еду, не превышая нужное количество калорий для организма. Полезны овощи, фрукты, рыба, молоко нужно пить в умеренном количестве, а красное мясо не чаще трех раз в неделю.



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