В РФ создают изотоп для борьбы с раком

06.03.2020, 22:07, Разное

Работа научных сотрудников Курчатовского института помогла изобрести изотоп, который в перспективе станет бороться с раком. Эксперимент требует продолжения и растянется не менее, нежели на десять лет.

Радиоактивный изотоп выделяет сильное альфа-излучение и распадается при этом на безопасные для людей части, что имеет большое значение при лечении рака. В случае с тербием-149 главной проблемой является малый период полураспада, но этого требует лечение и диагностика возле пункта получения изотопа. Российские исследователи применили в своей работе ускоритель частиц У-150, облучив с его помощью изотоп европий-151 ядрами гелия-3 с энергией с 70 миллионов электронвольт. За несколько часов этой работы можно получить нужное для осуществления вышеуказанной процедуры вещества на десять больных людей.

Далее исследователи хотят присоединять изотоп к пептидам и антителам, способными находить зловредные клетки в организме. Потом их внутривенным путем внедряют в тело для ликвидации опухоли и метастазы, задействовав при этом альфа-излучение. Затем происходит их распад на безопасные волокна, которые выводятся через печень и почки.

Помимо РФ, получают тербий-149 в Европейской организации ядерных исследований, но ее сотрудники для получения меньшего объема изотопа расходуют больше энергии. Отечественные эксперты также могут вырабатывать и тербий-152 для диагностики болезней.