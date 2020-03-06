Назван новый глава Росморречфлота

06.03.2020, 22:01, Новости дня

Временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Александр Пошивай возглавил агентство, говорится в распоряжении правительства.

«Назначить Пошивая Александра Ивановича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе на сайте правительства.

Пошивай был назначен врио главы агентства в ноябре прошлого года. Правительство тогда разделило полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота, Занимавший «двойную» должность Юрий Цветков сохранил пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство.

Александр Пошивай родился в 24 августа 1958 года, в 1981 году он окончил Ленинградское высшее инженерное училище имени адмирала Макарова по специальности «Судовождение на морских путях» с присвоением квалификации «Инженер-судоводитель». В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ с присвоением квалификации «Экономист».

С 1981 по 1992 годы работал на судах Балтийского морского пароходства в Ленинграде, с января 1992 года по апрель 2008 года занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях туристической индустрии.

В 2008 году занял должность советника в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство).

Приказом министра транспорта от 03 декабря 2012 года назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.