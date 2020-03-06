Политика: РФ упростит получение гражданства миллионам украинцев и белорусов

06.03.2020, 22:01, Новости дня

Жители Украины и Белоруссии, претендующие на российский паспорт, больше не будут сдавать экзамен по русскому языку. Власти намерены и дальше убирать бюрократические преграды для желающих получить паспорт РФ. Благодаря этим послаблениям, как оценивают эксперты, число жителей республик бывшего СССР, получивших российское гражданство, может увеличиться на несколько миллионов человек.

Госдума отменила процедуру собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка. Целью собеседования, которое обычно проводит профильная комиссия, была оценка уровня русского языка, которым владеет претендент. Ранее с такой инициативой в парламент обратилось правительство.

Кроме того, принятый закон дает МВД полномочия определять (по согласованию с Минпросвещения) единые критерии признания иностранца или лица без гражданства носителем русского языка.

Напомним, что МВД еще в 2018 году предложило подумать об отмене такого собеседования. В декабре прошлого года Госдума утвердила соответствующий закон в первом чтении. Как отметила тогда в комментарии газете ВЗГЛЯД лидер Союза украинских политэмигрантов Лариса Шеслер, «почти сто процентов граждан Украины и Белоруссии владеют русским как родным». Для них обязательные собеседования, прописанные в законе о гражданстве, – это лишний барьер и немалые административные затраты, сказала Шеслер.

Замглавы МВД Игорь Зубов не исключил, что проект могут расширить на жителей других стран. «Думаю, что время придет, наверное, и для других наших соотечественников, которые свободно владеют русским языком», – подчеркнул замминистра.

И правительство, и законодатели не собираются останавливаться на достигнутом – они намерены и дальше упрощать доступ к российскому гражданству. Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в феврале сообщил: в ближайшее время в нижней палате ожидается еще один правительственный законопроект, который упрощает получение российского паспорта. Документ, по его словам, также затронет жителей Украины и Белоруссии, а еще – Молдавии и Казахстана.

Предполагается, что для них будет отменено требование как минимум пять лет прожить в нашей стране для получения российского паспорта, говорил Калашников «Интерфаксу». Также не придется предъявлять документы о своем материальном положении, добавил руководитель комитета.

Напомним, сейчас иностранцам необходимо прожить в РФ не менее пяти лет с видом на жительство, а получение нашего гражданства в общем порядке занимает семь–девять лет. Законопроект призван убрать и еще один барьер – претендентам на российский паспорт больше не придется отказываться от уже имеющегося гражданства. Также с трех лет до одного года планируется сократить срок получения гражданства любым иностранцем, вступившим в брак с гражданином России.

Сколько потенциальных граждан у России

Вообще тема поддержки соотечественников за рубежом остается одной из ключевых для российского руководства. Действует Концепция государственной миграционной политики до 2025 года, за выполнением которой следит рабочая группа. Как известно, концепция предполагает упрощение правил въезда в Россию для тех, кто хочет жить и работать в стране, в том числе и упрощение выдачи виз и приема в гражданство. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эта тема была одной из главных и на недавней встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию.

Как сказал газете ВЗГЛЯД депутат Калашников, в случае принятия закона об упрощении получения гражданства потенциально речь может идти о 40 млн человек, оставшихся за рубежами РФ после распада СССР. Правда, эксперты считают такую оценку сильно завышенной.

Исходя из концепции, предполагается привлечь в Россию гораздо меньше – лишь 5–10 млн человек. Судя по соцопросам, например, не менее 500 тыс. жителей Молдавии хотят получить российский паспорт. Напомним, что официальная численность ее населения – 2,7 млн (без учета 470 тыс. живущих в Приднестровье).

«Среди жителей Молдавии желающих получить гражданство РФ есть даже пожилые люди, которые исходят из патриотических соображений. Но переезд в Россию прежде всего заинтересует молодежь, которая рассчитывает на заработки и на более комфортные условия жизни», – сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор кишиневского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария. В Приднестровье, отметил он, население и так давно уже ориентировалось на Россию, поэтому из непризнанной республики тоже многие решатся уехать.

Что касается Украины, то, по данным опроса, которые в декабре обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), 48% респондентов заявили: Украина и РФ должны стать дружественными государствами без виз и таможен.

«А это значит, что при грамотной информационной политике со стороны Москвы доля желающих союза с Россией может возрасти до 20–23%, как это было в конце 2000-х годов», – сказал газете ВЗГЛЯД член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Алексей Нечаев. По его оценке, если Москве удастся реализовать интерес жителей Украины к российскому гражданству и максимально упростить саму процедуру получения паспорта,

население РФ может увеличиться на 2,5–3 млн человек

(то есть на 5% от нынешнего населения Украины). Именно столько украинских граждан не боится открыто говорить социологам о необходимости объединения Украины и России.

Отдельно следует упомянуть о предоставлении гражданства РФ тем, кто живет в провозглашенных республиках Донбасса. С начала года российские паспорта получили около 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР, сообщил в пятницу ТАСС со ссылкой на МВД. Всего с апреля (когда Владимир Путин подписал соответствующий указ) наше гражданство получили более 225 тыс. человек.

Дальнее зарубежье – близкие по духу

Депутат Калашников напомнил и про соотечественников, живущих в дальнем зарубежье, например о русской диаспоре в Германии. Она – по крайней мере пока – не подпадает под упрощенные правила получения гражданства.

«Недавно депутат Бундестага передал обращение 10 тыс. немцев, которые когда-то переехали в Германию из Казахстана, но теперь хотели бы стать гражданами России, жить в Приморье или в Крыму, сохранив немецкий паспорт», – рассказал Калашников.

Политик при этом признал, что многие из новых россиян в Германии пока предпочтут остаться жить за границей, однако не видит в этом проблемы. «Если человек будет нести через свое гражданство «мягкую силу», представлять российские интересы за рубежом, разве это плохо? Это, может быть, стоит дороже любых денег. Здесь двоякая цель: демографическое решение проблемы и патриотическая работа с русским миром. Это первый шаг к репатриации. Если завтра добавить некоторые материальные выгоды при переезде, то начнется и полная репатриация», – надеется депутат.

Тем временем в недрах правительства готовятся все новые «поблажки» для желающих связать свое будущее с Россией. Так, Минтруд почти в два раза увеличил перечень профессий, позволяющих получать российский паспорт в упрощенном порядке. Это следует из приказа ведомства, изданного 17 февраля. В списке есть и рабочие профессии, и специалисты с высшим образованием: агроном, врач, инженер, сварщик, монтажник, редактор и даже энтомолог.

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