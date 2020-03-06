ВОЗ задумалась о проведении Олимпиады в Токио без зрителей

06.03.2020, 22:00, Новости дня

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут провести без зрителей из-за коронавируса, такую возможность обсудила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с представителями международных спортивных федераций, информирует The New York Times.

По данным издания, обсуждение этого вопроса состоялось в режиме телефонной конференции. В том числе представители организации и спортивных федераций рассматривали и худшие варианты развития событий, информирует RT.

СМИ отмечает, что проведение Олимпиады без зрителей и возмещение стоимости уже купленных билетов может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в 850 млн. долларов.

До этого организаторы Олимпийских игр заявили о возможности переноса соревнований на конец 2020 года. Вариант с тем, чтобы провести Игры без зрителей рассматривался и ранее.



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