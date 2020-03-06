Небензя оценил выполнение соглашения о прекращении огня в Идлибе

06.03.2020, 22:00, Новости дня

Стороны конфликта в сирийском Идлибе в целом выполняют соглашение РФ и Турции о прекращении огня, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«В целом прекращение огня в Идлибе выполняется. Да, были периодические обстрелы, мы надеемся, что их удастся прекратить», – цитирует постпреда РФ при ООН ТАСС.

Тем временем руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что с момента установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации боевики совершили шесть обстрелов.

«В соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. С 00.01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов», – сообщил Журавлев.

Он уточнил, что обстрелам подверглись населенные пункты Кафер-Халял, Хербет-Джезрая в провинции Алеппо, позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Икко провинции Латакия.

В российском Центре призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

К утру пятницы бои в районе сирийского Идлиба прекратились.