Мнение: Письмо: «Осознала, что надо подкачать тело»

06.03.2020, 21:53, Разное

Мне вот такие письма странно получать, но их мне все равно постоянно пишут.

Вроде знают все, как я куриц не люблю, и все равно пишут. Видимо не считают себя курицами.

Почему бы не писать в бесчисленные женские сообщества, где можно покудахтать с такими же как они?

Как думаете, друзья?

reiting_zero

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Блог читаю запоем полгода.

Только благодаря Вам осознала дыры в экономике, семье, любви, да во всех ресурсах, кроме имиджа выше среднего.

(Имидж у нее тоже ниже среднего)

Осознаю, что муж меня не любит. Поженились 5 лет назад, ребёнку 4, нам по 36 лет. Его ОЗ выше моей в плане его проф.знаний, широкого круга общения, з/п выше моей в 2 раза.

Живем мы в квартире моих родителей, давно должны были съехать, но.. не получается копить деньги на квартиру, они просто улетают вникуда (не умеем правильно тратить). Его мама обеспечена и обещает ему купить квартиру, но на себя, чтобы не было рисков (с первой женой развёлся, несправедливо с т.з. мамы, поделилось имущество через суд)

(Мама его права. Автор все письмо жалуется на мужа, с такой женой лучше развестись и только потом приобретать имущество)

У меня чувство, что он меня терпит, тк ему некуда пока уехать.

(Чувство автора не подводит)

Вообще ощущение постоянного дефолта, сначала он бухал все 5 лет брака, в этот Новый год я впервые сделала шаг-собрала ребёнка, и животных и уехала ночью на такси с дачи домой. Он был в шоке и через неделю закодировался, 2 месяца не пьёт. После этого видимо был короткий всплеск моей СЗ для него, подарки, внимание, доброта какая-то.

(А вот здесь описывается, чего мужьям никогда нельзя делать. После истерики жены нельзя бежать с подарками и выполнять ее ультиматумы. Надо самому не косячить, но если случился косяк, слив всегда увеличивает этот косяк. После слива вас будут больше строить и презирать)

За время брака у меня очень снизилось либидо, и к нему и вообще, из-за его алкоголизма и наших скандалов. Это ещё один камень преткновения нашего брака.

Хотя первый-это инфантилизм и состояние маминого сыночка моего мужа.

(Две проблемы видит автор. Первая — алкоголизм мужа, вторая — инфантилизм мужа. Собственных проблем у нее нет)

Понимаю, что жаловаться смысла нет, такого мужа выбрала, соответствующего себе, не настолько самостоятельна сама, то есть такой же инфантил. Но не папина дочка, в части того, что родителей в семейные ссоры не посвящаю и стараюсь помогать (очень скромно)

(Она думает, что она выбирала мужа, а не вцепилась в того, кто подвернулся, когда ее часики тикали. И она думает, что соответствует ему, хотя у него зарплата в два раза больше)

С самого начала его мама постоянно присутствует в нашей семье- даёт советы, в курсе всех наших ссор, при ней он никогда меня не обнимает и говорит нарочито грубовато, как будто боится ее обидеть, что «любит» кого-то, кроме неё. Она помогает финансово, знаю что даже если я против, он берет у неё деньги.

(Он не боится обидеть мать, ему просто стыдно перед матертью за такую плохую жену. А жена реально плохая: не любит его и мнит о себе много, ничего из себя не представляя)

Не могу понять, почему он не растёт в карьере, у него реально очень хорошие компетенции, а воз и ныне там, для меня загадка.

Меня упрекает в том, что я не устаю на работе, что он тащит на себе всю семью и тд

(Ей бы о своей карьере подумать, а она считает, что он обязан ей расти)

Я всю нашу жизнь слышу «у нас нет денег»

(Она слышит его ответ на свои вопросы, можно ли ей купить это и то)

При этом он может накосячить конкретно, с уроном для семьи, несколько потерянных/утопленных телефонов, аварий с ущербом для машины и тд, вследствие чего денег ещё меньше(((

(Деньги все зарабатывает муж и дает его мать. От автора — почти ноль в бюджет, хорошо хоть ее мама квартирой помогла, иначе бы мужа давно не было)

Понимаю, что нужно заниматься карьерой очень плотно, но маленький ребёнок часто болеет, моя мама с радостью приезжает сидеть с ним, но муж недоволен, по пьяни высказал ей, что чувствует себя «как в общежитии»( в ее же квартире)

Страшно потерять семью, жалко ребёнка, без отца расти-то ещё счастье. Не уверена, что жизнь будет шикарной, но и сейчас она не фонтан. судя по всему он меня не ценит, то что весь быт на мне, ребёнком полностью занимаюсь я.

(Она хотела бы, чтобы муж не только зарабатывал в два раза больше, но и ребенком занимался вместо нее)

Сейчас приехала его мама, он пришёл с 1 букетом Тюльпанов и говорит мне- это вот, вам на двоих букет.

Потом смотрю, шёпотом обсуждают что-то, вероятно что я плохая жена, вовремя не погрела ужин, в итоге он просто не стал его есть.

(Она с кислыми щами встречает и мужа, и свекровь)

На данный момент я занялась учебой, повышением квалификации по своей профессии, тк за декрет расслабилась конкретно. Осознала, что надо подкачать тело, а то был ЗВ, мол подтянутые женщины это перебор, не толстая и ладно.

(Учебой она занялась, найдя платные курсы за счет мужа. И подкачать тело хочет пойти за его счет, чтобы проще было найти себе любовника)

В ситуации с мужем просто слепота, такое чувство, что меня послали, только идти мне некуда. Что делать просто не знаю. Наверное его мама подливает масла в огонь, вижу что она недовольна, он ведь жалуется ей, конечно ей сына жалко. Первым его браком она тоже была недовольна, все пользуются ее сыном, рожают от него и не дают развиваться.

(Но он и правда находит себе таких жен, что лучше бы был один)

У мужа корона равенства или не знаю что.

(Куриц легко узнать по тому, что они читают про короны и баги, чтобы искать это у своих мужей, не у себя)

Сегодня опять скандал:

Он: — ты не устаёшь на работе так как я!

Я: — а почему я должна уставать, так как ты, я разве мужчина? Неужели тебе не хочется, чтоб я наоборот не уставала?

Он: — вот и ищи себе такого!

(Она не видит свою корону равенства. Рассказывает ему, каким должен быть мужчина. По версии кур мужчины созданы, чтобы служить женам)

Домой ноги не несут(((

Спасибо Вам, если прочитали.

С уважением, А.