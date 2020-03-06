Анализ метеорита Фленсбурга показал существование воды в ранней Солнечной системе

06.03.2020, 21:37, Разное

Ученые из университета Мюнстера исследовали метеорит, который ранее упал в Германии. Данное тело содержит особые минералы, указывающие на наличие воды на планетезималах в ранний период Солнечной системы.

В середине сентября 2019 года жители ФРГ увидели в небе огненный шар, который перемещался на огромной скорости. Его полёт сопровождался взрывом, вызванным уплотнением слоёв атмосферы, в которую ворвался болид. Утром на следующий день житель Фленсбурга увидел у себя во дворе неизвестный камень, имевший вес 24,5 грамма и имевшим свежую обугленную корку. Метеорит лежал на лужайке сада, причём он частично сгорел. После изучения данного объекта группа исследователей пришла к выводу, что болид принадлежит к крайне редкому классу. Зафиксирован единственный случай падения тела данной группы на поверхность Голубой планеты.

Исследуемый в настоящее время метеорит следует признать доказательством того, что в ранней звёздной системе, сформированной вокруг Солнца, 4,56 млрд лет назад могли существовать небольшие орбитальные структуры, имевшие на поверхности жидкую воду. Согласно выдвинутой теории, такие тела могли занести на Землю воду при падении на неё.