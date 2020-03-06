До конца 2020 года могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000

06.03.2020, 21:37, Разное

Инсайдеры рассказали о том, что до конца 2020 года на рынок могут выйти процессоры AMD Ryzen 4000. Эта информация опровергает прежние сведения, по которым выход этих чипов не ожидался ранее 2021 года.

Компания AMD готовит к выходу свою новинку, основанную на архитектуре Zen 3. Процессоры Ryzen 4000, судя по информации сетевых экспертов, сначала появятся в общем доступе в версии для дата-центров. Речь идёт о линейке Milan. Чуть позже пользователи могут ожидать выхода и более стандартных устройств, пригодных для широкого применения. Пока нет никаких технических характеристик чипов, но ожидается, они станут мощнее актуальной серии. Кроме того, инженеры должны исправить все проблемы, сопутствующие нынешним чипам. Будет ли новинка использовать пространственную компоновку X3D пока неизвестно, но уже сообщалось, в ней конструкторы объединили на одной подложке кристаллы GPU и CPU.

Также уже в этом году может выйти новая видеокарта от AMD, с применением архитектуры RDNA. Она же стает графической основой консоли Xbox Series X. Её особенностью, помимо возросшей производительности, станет аппаратная поддержка трассировки лучей, и это даст возможность навязать в этом сегменте конкуренцию Nvidia.