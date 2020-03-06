Зеленский выйдет из переговоров с Путиным, если через год не будет прогресса по Донбассу

06.03.2020, 21:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский готов выйти из переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian, полный текст которого будет опубликован 7 марта.

По его словам, украинская власть может в течение года работать над соглашением об урегулировании конфликта, но не дольше.

Комментируя встречу с Путиным в декабре в рамках саммита «Нормандской четверки», Зеленский сказал, что она имела «несколько эмоциональных аспектов». Он считает, что ему удалось достучаться до российского коллеги. «Думаю, он меня услышал. У меня было такое чувство. Надеюсь, оно не ложное», – отметил украинский президент.

По мнению Зеленского, стороны должны гибко подходить к реализации Минских соглашений об урегулировании конфликта, которые были подписаны Украиной под давлением. Путин, как сказал Зеленский, неоднократно отказывался от его предложений по поводу компромисса в реализации соглашений.

Президент Украины подчеркнул, что год для достижения прогресса отсчитывает с момента проведения последнего нормандского саммита. Он отметил, что «не отдаст пять лет, которые ему дал украинский народ, на реализацию «Минска», и добавил, что у него есть «два или три плана», как действовать, если прогресс не будет достигнут, но отказался раскрыть их условия.

Два других участника «Нормандской четверки», канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению Зеленского, поддерживают Украину, но слова Макрона о необходимости восстанавливать отношения с Россией у украинского президента вызывают обеспокоенность. Он сказал, что невозможно играть на двух фронтах одновременно.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президенства. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря 2019 года в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе.

После переговоров с Путиным Зеленский поделился впечатлениями от встречи. «У нас был разговор, он был разный, и напряженный, и иногда такой… мощный…» – сказал президент Украины. На вопрос: «Кто кого?» – он ответил: «Ну, я не знаю, кто кого. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, что пока что ничья».

Путин на пресс-конференции отказался давать характеристику Зеленскому. Он сказал, что не отвечает на подобные вопросы, даже если они касаются мировых лидеров, которые уже покинули свои посты.