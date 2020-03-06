В КПВВ на Донбассе вводятся ограничения из-за вероятного коронавируса – штаб ООС

06.03.2020, 21:35, Новости дня

На Донбассе в контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ) вводятся ограничения, связанные с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 6 марта проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего Объединенными силами в контрольных пунктах въезда-выезда с временно оккупированных территорий с 7.00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения», – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что у всех, кто пересекает линию разграничения, будут измерять температуру и выявлять симптомы, свидетельствующие о возможном коронавирусе.

«Граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией будут доставлять к определенному специализированному лечебному учреждению. Для этого в каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом», – объяснили авторы поста.

Если признаки возможной инфекции обнаружат у проживающих в ОРДЛО, их не пропустят на подконтрольную украинским властям территорию, подчеркнули в штабе ООС.

#ООС #Операція_ОСУ зв’язку із поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 6. märts 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

6 марта в Минздраве Украины сообщили, что на коронавирус в стране проверяют девять человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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