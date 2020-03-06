«Мне сказали, что приглашение готовится». Зеленский заявил, что по-прежнему ждет встречи с Трампом

06.03.2020, 21:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил британской газете The Guardian, что по-прежнему готов отправиться в США на встречу с президентом Дональдом Трампом и ждет приглашения от Белого дома. Полная версия интервью будет обнародована 7 марта, 6 марта издание опубликовало его фрагменты. 

«Мне сказали, что оно [приглашение] готовится», – заявил Зеленский журналистам.

По словам главы государства, «ему трудно это слышать, поскольку он человек, который соблюдает сроки».

Зеленский добавил, что украинские дипломаты обсуждают возможность проведения такой встречи с американскими коллегами и что он хотел бы, чтобы его  переговоры с Трампом были плодотворными. 

Единственная встреча Зеленского и Трампа прошла 25 сентября 2019 года в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также у политиков было несколько телефонных разговоров, один из них и стал причиной начала официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Оппоненты американского президента из Республиканской партии считают, что глава Белого дома во время разговора давил на президента Украины.

Палата представителей в декабре одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Но Сенат в феврале 2020 года отказался отстранять президента от власти. 

В ноябре 2019 года внештатный советник президента Украины Игорь Новиков говорил, что встреча Трампа и Зеленского может состояться в конце 2019 года или в начале 2020-го, но президент Украины так и не получил приглашения из Белого дома. В январе Зеленский сказал, что не хочет лететь в Вашингтон с официальным визитом ради «политического туризма», но если есть шанс подписать важные соглашения, то готов ехать «хоть завтра». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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