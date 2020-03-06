Должности главы Росавиации и первого замминистра транспорта объединили

06.03.2020, 21:31, Новости дня

Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта России, эти должности теперь объединены.

Соответствующее распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

«Федеральное агентство воздушного транспорта возглавляет первый заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра транспорта Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Ранее в пятницу Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) возглавил ранее исполнявший обязанности главы ведомства Александр Пошивай.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Россия будет помещать в карантин эвакуированных из Китая граждан

22.02 / Донской пробился в финал квалификации турнира в Дубае

26.02 / Лидера грузинской оппозиции уличили в плагиате слов Владимира Путина о половых органах дедушки для бабушки

18.02 / Даже легкие удары по голове ухудшают когнитивные способности

10.01 / Opel представил обновлённую модель Insignia

01.02 / Бросать курить полезно в любом возрасте. Ученые открыли механизм самовосстановления легких

29.01 / Главу Чувашии исключили из «Единой России». Он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебного авто

04.03 / Снегопад накрыл Приморье: отменены автобусные рейсы и некоторые авиарейсы

13.02 / Эколог: Я обеими руками проголосую за поправку к Конституции о защите животных и природы

31.12 / В посольстве РФ ответили шведскому министру на слова о «русских троллях»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика