Должности главы Росавиации и первого замминистра транспорта объединили

06.03.2020, 21:31, Новости дня

Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта России, эти должности теперь объединены.

Соответствующее распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

«Федеральное агентство воздушного транспорта возглавляет первый заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра транспорта Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Ранее в пятницу Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) возглавил ранее исполнявший обязанности главы ведомства Александр Пошивай.