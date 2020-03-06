Школа бокса загорелась в Химках

06.03.2020, 21:31, Новости дня

В школе бокса на улице Репина в Химках начался пожар, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью.

«На улице Репина, дом 6 возник пожар в кирпичном здании на втором этаже. Площадь – 1,5 тыс. квадратных метров», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В январе в Краснодаре четвероклассника заподозрили в поджоге местной школы. Мальчик играл с зажигалкой и устроил пожар, но не рассказал о нем, поскольку испугался наказания.



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