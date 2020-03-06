Папа Римский назвал фанатов соцсетей «мертвыми внутри»

06.03.2020, 21:31, Новости дня

Папа Римский Франциск заявил, что многие люди «мертвы внутри» из-за увлечения соцсетями, об этом понтифик упомянул в своем обращении в честь Всемирного дня молодежи.

Понтифик отметил, что сейчас все в первую очередь стремятся сделать фото для соцсетей, прежде чем взглянуть на происходящее собственными глазами. Он отметил, что многие люди сейчас «мертвы».

«Они тратят свою жизнь на поверхностные вещи, думая, что они живы, хотя на самом деле они мертвы внутри», – приводит слова Франциска Vatican News.

При этом сам Папа имеет аккаунты в Twitter, где у него 27 млн. подписчиков, а также в Instagram, там на понтифика подписаны 6,5 млн. человек.

В январе прошлого года Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди взял в руки планшет и запустил специальный сайт молитв «Кликни и молись».



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