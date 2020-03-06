Россия закрыла границу с Ираном

06.03.2020, 21:31, Новости дня

Правительство приостановило пропуск иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана, для работы или туризма, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Границу закроют с 7 марта.

Правительство также поручило МВД и МИД приостановить прием документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана.

«МВД РФ и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Ирана, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам», – сообщается в документе.

Правительство поручило МИДу приостановить прием документов, оформление виз иностранцам, находящимся или проживающим в Иране. Также ведомство должно сообщить иранской стороне об этих мерах, и подчеркнуть, что они обоснованы особыми обстоятельствами, и носят временный характер.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор обязал проводить дезинфекцию всех транспортных средств, в том числе самолетов и судов, прибывающих из Италии, Южной Кореи и Ирана в Россию. Эта мера введена для профилактики нового коронавируса.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по коронавирусу в столице.

Напомним, Иран запрашивал у российской стороны помощь в борьбе с коронавирусом.