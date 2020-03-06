Мнение: Впали в истерику и спалились

06.03.2020, 21:30, Разное

9 марта в Нидерландах начинается суд по «Боингу», сбитому российскими военными над Украиной в 2014 году.

Как ни путали российские власти следы, сколько ложных версий ни выдвигали, как ни тратили огромные деньги на эксперименты «Алмаз-Антея» — все впустую.

Теперь остается только заниматься пропагандой, заранее обливая грязью суд в Нидерландах, власти этой страны, прессу.

Сегодня представитель МИДа Захарова, как всегда в таких случаях, словно ошпаренная кипятком, объявила, что в Нидерландах началась «невиданная» информкампания с обвинительным уклоном в сторону России. И дальше все то же самое – «пробелы в доказательной базе», «подтасовка фактов», «заранее выбранная версия».

Между прочим, четырех человек, которых будут судить 9 марта по делу о сбитом «Боинге» не обвиняют в том, что они нажали кнопку на пульте российского «Бука»..

Российских граждан Гиркина, Дубинского, Пулатова и украинского гражданина Харченко, по словам прокурора Вестербеке, обвиняют лишь в том, что они «работали над переправкой установки «Бук» в место, откуда был произведен выстрел». Кстати Вестербеке подчеркнул, что до доказательства вины все обвиняемые остаются невиновными.

Оцените этот спокойный, правовой подход в свете захаровских истерик.

У Захаровой есть, что сообщить по этому поводу? Какова ее версия и версия МИДа в связи с этими конкретными обвинениями?

И, между прочим, так и не понятно, кто оплачивает дорогостоящих адвокатов для обвиняемых и почему российские власти так беспокоит суд над четырьмя гражданами, участвовавшими в войне на востоке Украины. Если Россия к этой войне отношения не имеет, как это было много раз объявлено, то что волноваться? Сами себя разоблачают. Опять спалились.

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