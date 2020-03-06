Изумрудная история: Юлия Снигирь об Ирландии, атмосфере волшебства и том, что общего у ирландцев и русских

06.03.2020, 21:18, Разное

Актриса не раз бывала в Великобритании, а Лондон называет одним из своих любимейших городов. С Ирландией же у нее, по словам самой Юлии, отношения пока только начинаются:

Об Ирландии до моей поездки туда мне были известны только общие моменты: о том, какое это живописное место на краю света и какая там восхитительная природа. И, конечно, интересные факты о жизни в этой стране можно почерпнуть из фильмов братьев Макдона (картины «Однажды в Ирландии» и «Голгофа» — Ред.). Многим ли известно, что Колин Фаррелл, Донал Глисон и Джонатан Риз Майерс родом именно оттуда? Кстати, семейство Глисонов представит свою новую работу на Ирландском фестивале.

Юлия Снигирь в городе Килкенни

Я сама впервые оказалась на родине Фаррелла и Глисона в прошлом году — на фестивале Subtitle (Международное индустриальное событие, которое уже несколько лет проходит в ноябре в Ирландии — Ред.). Он проходит в крошечном городке Килкенни, так что Дублин я не видела. Зато успела полюбоваться фантастической природой из окна автобуса. Изумрудный остров — именно так я его себе и представляла. Я вообще люблю зеленый цвет, он ассоциируется у меня с гармонией и природой, дарит спокойствие. И Ирландия действительно очень зеленая, она присвоила себе этот цвет по праву. Очень здорово, что фестиваль Subtitle проходит именно в небольшом городе, а не в столице — вряд ли бы удалось туда попасть, просто путешествуя. Килкенни — красивый, уютный и почти игрушечный город: маленькие домики и очень много ресторанов. Правда, увы, ирландская еда оказалась для меня тяжеловатой.

Маршрут Юлии не затрагивал такие знаковые достопримечательности, как Утесы Мохер или места съемок сериалов «Игры престолов» и «Викинги» — сразу несколько точек на территории Ирландии, в которые теперь совершаются настоящие туристические паломничества поклонников сериала. «Рабочий график был сильнее — оказалось трудно спланировать такого рода экскурсии. Однако не отказываюсь от идеи однажды там побывать!» — говорит актриса. И подмечает, что и без посещения исторических мест смогла прочувствовать особую энергетику страны.

В Ирландии, кажется, сама атмосфера располагает к тому, чтобы вспомнить все легенды и сказки, которые читала в юном возрасте: трудно отказаться от мысли, что здесь точно должна происходить какая-то магия. Да и всем детям интересна фантастика и паранормальные явления — я не была исключением. Всегда хочется верить, что есть в жизни что-то невероятное, недоступное нашему пониманию.

Юлия Снигирь в Ирландии

В рамках Subtitle Юлия пообщалась с местными жителями — и нашла у них много общего с русскими:

Ирландцы показались мне очень веселыми и открытыми людьми. А главное — душевными. Они готовы всегда прийти на помощь и подставить плечо. В этом смысле, мне кажется, они очень похожи на русских:). Кстати, в Ирландии очень прохладно — ирландцы шутят, что русскому человеку это должно быть привычно, но я очень теплолюбива. На киностудии, где я была, когда второй раз прилетела в Ирландию, было очень холодно. Пришлось съесть spicy beef, чтобы как-то согреться. Поэтому я за частые визиты в Ирландию, но лучше бы чередовать их с поездками к солнцу.

По словам Юлии, ей пока не удалось посетить главный и самый зеленый праздник Ирландии, День святого Патрика. Впрочем, всем желающим отпраздновать эту дату (17 марта) можно будет сделать это в рамках фестиваля Irish Week, а после этого посетить 21 марта St Partick’s Dance Parade — парад шоу-групп и ирландских танцев Москвы. Кинопрограмма события будет не менее разнообразной: в рамках фестиваля покажут такие картины, как комедия «Родственник поневоле» со звездой «Игры престолов» Михилем Хаусманом, уморительную историю о спиритическом сеансе «Пара нормальных», которой 11 марта и откроется фестиваль, и множество других фильмов.

Кадр из фильма «Родственник поневоле»В специальную подборку «Чисто ирландский юмор» вошли несколько ироничных коротких метров от местных режиссеров, а в секцию «Ирландское темное» — уже мрачные короткометражки. Кстати, среди последних можно будет найти и короткий метр «Молоко», режиссерский дебют актера Джека Рейнора, известного многим по фильмам «Солнцестояние» и франшизе «Трансформеры». 14 марта актер приедет на фестиваль и лично представит свой короткий метр москвичам.

Джек Рейнор В дебютном коротком метре Джека Рейнора «Молоко» снялся его друг, актер Уилл Поултер