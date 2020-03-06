Мнение: «Пущай полетает», как отключить самовоспроизведение и все возможные варианты мелодий

06.03.2020, 21:08, Разное

1. Помните диалог из знаменитого советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где царь рассказывает, как поступил с изобретателем?

— Ты такую машину сделал?

— Угу.

— У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал…

— Ну-ну-ну-ну-ну?

— Что «ну-ну»? Я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает, эхех.

Оказывается, история реальная. Только, разумеется, убивал изобретателя не царь, — культурный всё же человек, — а революционер, борец за права простого народа, Емельян Пугачёв. Цитирую из Большой Советской Энциклопедии:

https://info.wikireading.ru/201728

Взгляды Пугачёва на конечные цели восстания не шли дальше наивных представлений народных масс о возможности построения крестьянско-казацкого государства во главе со справедливым «мужицким царём».

В ходе крестьянской войны выявились необычайная энергия Пугачёва, его отвага, природный ум, незаурядное полководческое дарование и организаторские способности.

А вот тот самый подвиг, который советские сценаристы решили приписать Ивану IV:

http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/pushkin-i-pugachev.htm

Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что это за человек. Услыша, что Ловиц наблюдает течение светил небесных, он велел его повесить — поближе к звездам.

Разумеется, Иван Грозный тоже не был ангелом, он регулярно казнил своих политических противников принятыми в ту жестокую эпоху методами. Был в истории и эпизод с бочкой пороха — таким экстравагантным образом царь казнил Никиту Голохвастова, попавшего в опалу стрелецкого командира. Однако всё же приговорили бывшего придворного не за то, что тот якобы изобрёл крылья, а совсем за другие грехи.

2. Коллеги, переадресую вам вопрос читателя. Как можно отключить самовоспроизведение видео?

https://olegmakarenko.ru/1803268.html?thread=732607748#t732607748

«Газета», ещё некоторые издания любят автоматически включать видео, когда переходишь к ним на страницу. Возможно, в браузере есть галочка, при помощи которой это наглое поведение сайта можно предотвратить?

3. Программисты пытаются бороться со злоупотреблением копирайтом:

https://stereo.ru/news/programmers-musicians-generated-every-possible-melody-and-made-them-publicly-available

Два программиста-музыканта, Дэмиен Риэл и Ноа Рубин (Damien Riehl and Noah Rubin), сгенерировали все возможные варианты нотных последовательностей в формате MIDI-мелодий, защитили их авторским правом, а после выложили в открытый доступ и разрешили ими пользоваться всем, кому захочется.

Этим проектом Дэмиен, который также еще и является юристом по авторскому праву, хотел бы прекратить тяжбы, связанные с нарушением авторских прав, поскольку считает, что они ограничивают творческую свободу артистов. <…>

Для того, чтобы создать мелодии, программисты написали алгоритм, который просчитывал все возможные варианты последовательностей в одной октаве. За основу взяли последовательность из восьми нот с ритмом в 12 ударов, и так перебрали все возможные комбинации нот. По словам Риэла, алгоритм выдавал до 300 000 мелодий в секунду.

Все мелодии, полученные таким способом, а также код алгоритма лежат в открытом доступе на GitHub и и на Archive.org. Они защищены лицензией Creative Commons Zero — и значит, что никто на них авторских прав предъявить не может. Сработает ли идея Риэла и Рубина, покажет время.

С одной стороны, защита музыкантов от судебных претензий — это прекрасно. С другой стороны, грустно сознавать, что все мелодии на свете уже написаны, причём сделал это бездушный робот.