Учёные открыли в человеческом мозге микробиом

06.03.2020, 21:07, Разное

Учёные из США провели исследование, в ходе которого им удалось обнаружить в человеческом мозге микробиом. Благодаря их работе, стало известно, подобные организмы населяют не только кишечник человека, но и черепную коробку.

Известно, микробиом кишечника может оказывать определённое влияние на людей, регулируя не только их состояние, но также эмоциональный фон и даже гены. В очередном исследовании, проведённом сотрудниками Университета Алабамы, расположенного в Бирмингеме, удалось открыть аналогичные бактерии, находящиеся в человеческом мозге. Их нашли при вскрытии у 34 человек, половина из которых страдала шизофренией. Абсолютно все операции продемонстрировали наличие данных организмов в тканях нервного центра. По словам первооткрывателей, особенно много бактерий находилось в префронтальной коре, гиппокампе и черной субстанции. Имелись они и в клетках, влияющих на взаимодействие нейронов, носящих название астроциты.

В настоящий момент научные работники не могут дать точный ответ о том, как микробиом оказался в человеческом мозге. По одной из версий, организмы попали туда при проведении вскрытия. Другой же вариант — это кровеносная система. Чтобы это выяснить, был проведён ещё один опыт, на этот раз на лабораторных грызунах. Он также показал, что в их мозге имеются аналогичные бактерии. На этом исследование не завершено и вскоре его продолжат. Учёные ждут многого от его окончания и констатируют, если тот завершится успехом, открытие не уступит по своей важности для науки находку микробиома в кишечнике.