Представлен новый смартфон Moto G8 за 245$

06.03.2020, 21:07, Разное

Американский бренд Motorola представила обновленный смартфон Moto G8, работающий на платформе Snapdragon 665. В настоящий момент устройство пока реализуется только в Бразилии.
Гаджет Moto G8 получил от разработчиков IPS-экран на 6,4 дюйма с разрешением 720×1560 точек. В левом верхнем углу фронтальной панели находится отверстие для селфи-камеры. Работает новый мобильный аппарат благодаря восьмиядерному процессору Qualcomm Snapdragon 665 с 4 Гб оперативной памяти. Емкость собственной составляет 64 Гб, возможно ее увеличение при помощи microSD-карты до 512 Гб. Объем аккумулятора в Moto G8 составляет 4000 мАч. Быстрая зарядка отсутствует, но поддерживается зарядка на 10 Вт через USB-C. Срок автономной работы равен 40 часам.

Смартфон получил от разработчиков основную тройную камеру с главным модулем на 16 Мп, также имеются широкоугольный датчик на 8 Мп и макро-объектив на 2 Мп. Разрешение «фронталки» составляет 8 Мп. Стоит отметить, в том числе, наличие Bluetooth, GPS, Wi-Fi, ГЛОНАСС, а игровой режим Moto Gametime оптимизирует устройства при игровых процессах.

Moto G8 сейчас продается на бразильском рынке по цене 245 американских долларов, розничная стоимость 280 долларов. В РФ устройство появится в середине весны, стоимость на российском рынке неизвестна.



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