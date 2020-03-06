Ученые бьют тревогу: коронавирус мутировал

06.03.2020, 21:05, Разное

Ученые установили, что симптомы заражения коронавирусом COVID-2019 у больных начинают меняться. Исходя из этого, специалисты сделали вывод о том, что вирус мутировал и передается уже в третьем и четвертом поколениях, сообщает телеканал «Царьград».

Эксперты отметили, что смертоносная инфекция пытается «маскироваться» под обычный грипп. Сравнив симптомы зараженных в разное время пациентов они выяснили, что у тех, кто заболел недавно, стала реже проявляться мокрота. Другие признаки наличия вируса также стали менее выразительны. Кроме того, у некоторых носителей COVID-2019 они вовсе отсутствовали. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Американские учёные назвали вегетарианскую диету лучшей для больных диабетом

14.01 / Наука: Мужская депрессия генетически отличается от женской

22.02 / Биатлонист Антон Шипулин рассказал о заработках спортсменов

15.01 / Мнение: Новый смертельный вирус придет из Китая

24.02 / В Калининграде на «зебре» сбили женщину с ребёнком

24.01 / Мнение: Белорусский конфликт

04.03 / Мнение: Сирийская военщина провоцирует мирную Турцию?

23.01 / Лондон — Вашингтону: Китай и Россию нужно развести во что бы то ни стало

17.02 / Раскрыты результаты тестов на производительность нового MacBook Pro с 13-дюймовым экраном

19.02 / Учёные выяснили, какие купюры являются переносчиками опасных заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика