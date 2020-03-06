Ученые бьют тревогу: коронавирус мутировал

06.03.2020, 21:05, Разное

Ученые установили, что симптомы заражения коронавирусом COVID-2019 у больных начинают меняться. Исходя из этого, специалисты сделали вывод о том, что вирус мутировал и передается уже в третьем и четвертом поколениях, сообщает телеканал «Царьград».

Эксперты отметили, что смертоносная инфекция пытается «маскироваться» под обычный грипп. Сравнив симптомы зараженных в разное время пациентов они выяснили, что у тех, кто заболел недавно, стала реже проявляться мокрота. Другие признаки наличия вируса также стали менее выразительны. Кроме того, у некоторых носителей COVID-2019 они вовсе отсутствовали.