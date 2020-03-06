Это победа: в России выздоровел первый зараженный коронавирусом

06.03.2020, 21:05, Разное

Представители мэрии Москвы заявили, что первый заболевший коронавирусом COVID-2019 в городе пациент выздоровел. Вскоре его выпишут из больницы, сообщает телеканал «Царьград». 

Известно, что результаты его анализов на наличие инфекции уже несколько раз показали отрицательный результат. Тем не менее, из-за угрозы распространения вируса власти столицы объявили в городе режим повышенной готовности. Коммунальные службы приступили к дезинфекции всех станций метро, поездов, автобусов, троллейбусов и трамваев. 



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